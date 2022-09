Ultime Notizie – Cattolica lancia nuova soluzione dedicata al mondo del non profit (Di martedì 20 settembre 2022) Entrare nel vivo della relazione con chi opera nel mondo del Terzo Settore, proteggendo le persone che si assumono la responsabilità del fare. Con questo presupposto, Cattolica Assicurazioni, società del Gruppo Generali, lancia Cattolica&Non profit, la nuova polizza dedicata ad Enti, associazioni e imprese sociali. Una galassia che, secondo i dati ISTAT, si compone di oltre 360mila realtà – di cui l’85% sono associazioni, circa il 5% imprese e cooperative sociali e il 2% fondazioni – che, complessivamente, generano utili di circa 70 miliardi di euro, impiegando circa 900mila dipendenti e 5 milioni e mezzo di volontari. Cattolica&Non profit è una soluzione assicurativa specificamente studiata per il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Entrare nel vivo della relazione con chi opera neldel Terzo Settore, proteggendo le persone che si assumono la responsabilità del fare. Con questo presupposto,Assicurazioni, società del Gruppo Generali,&Non, lapolizzaad Enti, associazioni e imprese sociali. Una galassia che, secondo i dati ISTAT, si compone di oltre 360mila realtà – di cui l’85% sono associazioni, circa il 5% imprese e cooperative sociali e il 2% fondazioni – che, complessivamente, generano utili di circa 70 miliardi di euro, impiegando circa 900mila dipendenti e 5 milioni e mezzo di volontari.&Nonè unaassicurativa specificamente studiata per il ...

