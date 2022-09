Ultime Notizie – Caro energia e imprese in difficoltà, la denuncia: “Ci resta solo l’usura” (Di martedì 20 settembre 2022) Sempre più commercianti e sempre più imprese in difficoltà. Pesa soprattutto il Caro energia, con un incremento delle spese che manda in crisi qualsiasi bilancio. Le bollette decuplicate sono un fattore che prosciuga la liquidità e mette spesso di fronte al bivio principale: chiudere o andare avanti. Per chi sceglie la seconda strada si apre un altro problema, sostanziale: dove e come trovare i soldi? La strada principale è quella del finanziamento attraverso canali tradizionali, banche e altri intermediari finanziari. Ma chi trova la porta chiusa, e i numeri dicono che l’accesso al credito si sta complicando per molti, non trovano alternativa se non rivolgersi alla malavita organizzata. E’ così che rischia di dilagare l’usura. Un imprenditore, che per ovvie ragioni chiede di restare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Sempre più commercianti e sempre piùin. Pesa soprattutto il, con un incremento delle spese che manda in crisi qualsiasi bilancio. Le bollette decuplicate sono un fattore che prosciuga la liquidità e mette spesso di fronte al bivio principale: chiudere o andare avanti. Per chi sceglie la seconda strada si apre un altro problema, sostanziale: dove e come trovare i soldi? La strada principale è quella del finanziamento attraverso canali tradizionali, banche e altri intermediari finanziari. Ma chi trova la porta chiusa, e i numeri dicono che l’accesso al credito si sta complicando per molti, non trovano alternativa se non rivolgersi alla malavita organizzata. E’ così che rischia di dilagare. Un imprenditore, che per ovvie ragioni chiede dire ...

