Ultime Notizie – Caro energia | Conte | “Draghi arrogante | si è rifiutato di discutere”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 20 settembre 2022) “Abbiamo avanzato richieste politiche, espresso il nostro disagio, definito le nostre priorità in nove punti concreti. Manon ha voluto nemmeno affrontarlo. Non ci ha dato nessuna risposta. Si è comportato in modo moltoe si èdi, anche se questo sarebbe stato il minimo indispensabile in una democrazia parlamentare”. A dichiararlo è stato il leader del M5S Giuseppein un’intervista alla tedesca ‘Die Zeit’. “Ci assumiamo la responsabilità politica del nostro comportamento. Ma non potevamo andare avanti così di fronte a un autunno difficile per moltissime persone. A febbraio ho proposto un Fondo per il recupero energetico. Anche il Movimento Cinque Stelle ha presentato una risoluzione in Parlamento su questo.non l’ha mai affrontato ...