Ultime Notizie – Bms | dati positivi da studio a 2 anni su farmaco anti-psoriasi orale

Bristol Myers Squibb (Bms) annuncia, in una nota, i nuovi risultati dello studio di estensione a lungo termine Poetyc Pso (Lte) che dimostrano come si sia mantenuta fino a 2 anni l'efficacia clinica del trattamento continuo con deucravacitinib, un inibitore allosterico selettivo della tirosin chinasi 2 (Tyk2), nei pazienti adulti con psoriasi a placche da moderata a severa. I risultati, oltre ad altri 25 abstract, sono stati presentati al congresso della European academy of dermatology and venereology (Eadv), che si è svolto a Milano dal 7 al 10 settembre, e si aggiungono al crescente numero di evidenze che confermano il profilo di efficacia della terapia orale da assumere una volta al giorno per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa. "La realtà che stiamo osservando è che, sia ...

