Ultime Notizie – Blitz Casapound a Palazzo Marino, Cassazione dispone appello bis per Polacchi (Di martedì 20 settembre 2022) La Cassazione annulla la condanna in appello a un anno di reclusione e ordina un processo bis per Francesco Polacchi, editore di Altaforte ed esponente di Casapound, nel processo per i fatti di Palazzo Marino del 2017. A darne notizia è lo stesso Polacchi: “Ieri – fa sapere in una nota – ci è arrivata la comunicazione della decisione della Cassazione di annullare della sentenza di condanna per i fatti di Palazzo Marino risalenti al 2017. Non ne conosco ancora la motivazione ma il processo di appello bis sarà un’ulteriore occasione per poter dimostrare la falsità delle accuse che mi sono state rivolte: il sottoscritto non è colpevole dell’accusa mossa dal pm e porterò nuovamente davanti ai giudici la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Laannulla la condanna ina un anno di reclusione e ordina un processo bis per Francesco, editore di Altaforte ed esponente di, nel processo per i fatti didel 2017. A darne notizia è lo stesso: “Ieri – fa sapere in una nota – ci è arrivata la comunicazione della decisione delladi annullare della sentenza di condanna per i fatti dirisalenti al 2017. Non ne conosco ancora la motivazione ma il processo dibis sarà un’ulteriore occasione per poter dimostrare la falsità delle accuse che mi sono state rivolte: il sottoscritto non è colpevole dell’accusa mossa dal pm e porterò nuovamente davanti ai giudici la ...

