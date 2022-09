Ultime Notizie – Al comizio di Meloni scontri tra Polizia e manifestanti (Di martedì 20 settembre 2022) Prima il blocco con gli agenti schierati in tenuta anti sommossa e le contestazioni verbali. Poi il tentativo di aggirare il cordone, la carica della Polizia e un ragazzo portato via con la Volante. È quanto accaduto in via Ruggero Settimo, a Palermo, a pochi passi da piazza Politeama dove, sul palco, la leader di FdI Giorgia Meloni teneva il suo comizio. Una cinquantina di manifestanti ha tentato di raggiungere la piazza da via Ruggero Settimo ma sono stati fermati dal cordone della Polizia. “Siamo circondati. Questo per permettere alla Meloni di fare il suo comizio” ripetevano mentre cercavano di aggirare gli agenti dalle strade limitrofe. “Non possiamo passare senza nessuna motivazione – dice all’Adnkronos Emanuel, 29 anni – Non c’era nulla di organizzato, siamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Prima il blocco con gli agenti schierati in tenuta anti sommossa e le contestazioni verbali. Poi il tentativo di aggirare il cordone, la carica dellae un ragazzo portato via con la Volante. È quanto accaduto in via Ruggero Settimo, a Palermo, a pochi passi da piazza Politeama dove, sul palco, la leader di FdI Giorgiateneva il suo. Una cinquantina diha tentato di raggiungere la piazza da via Ruggero Settimo ma sono stati fermati dal cordone della. “Siamo circondati. Questo per permettere alladi fare il suo” ripetevano mentre cercavano di aggirare gli agenti dalle strade limitrofe. “Non possiamo passare senza nessuna motivazione – dice all’Adnkronos Emanuel, 29 anni – Non c’era nulla di organizzato, siamo ...

