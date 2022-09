Uganda | le autorità sanitarie annunciano un focolaio di Ebola | la situazione nel Paese

(Di martedì 20 settembre 2022) In, lehanno annunciato undidopo la conferma di un caso nel distretto di Mubende, nella zona centrale del. Stando a quanto reso noto dall'...

