Udinese, Pozzo: «Non ci esaltiamo, ma vorrei raggiungere di nuovo l’Europa» (Di martedì 20 settembre 2022) Il proprietario dell’Udinese Pozzo ha parlato del grandissimo momento che sta vivendo la squadra bianconera in Serie A Gianpaolo Pozzo, proprietario dell’Udinese, ai canali ufficiali del club friulano ha parlato del grandissimo momento che sta vivendo la squadra bianconera. LE PAROLE – «Non ci esaltiamo perché conosciamo la difficoltà della Serie A e la forza dei club metropolitani con fuoriclasse e bilanci più ricchi. Noi dobbiamo prendere giocatori con potenzialità importanti e farli crescere rapidamente per raggiungere gli obiettivi. Se negli ultimi anni non ce la abbiamo fatta, non è perché siamo degli sbandati, ma perché è un campionato difficile e non è facile scalare questa montagna, ma io ci credo e continuerò a farlo ogni anno, perché vorrei ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Il proprietario dell’ha parlato del grandissimo momento che sta vivendo la squadra bianconera in Serie A Gianpaolo, proprietario dell’, ai canali ufficiali del club friulano ha parlato del grandissimo momento che sta vivendo la squadra bianconera. LE PAROLE – «Non ciperché conosciamo la difficoltà della Serie A e la forza dei club metropolitani con fuoriclasse e bilanci più ricchi. Noi dobbiamo prendere giocatori con potenzialità importanti e farli crescere rapidamente pergli obiettivi. Se negli ultimi anni non ce la abbiamo fatta, non è perché siamo degli sbandati, ma perché è un campionato difficile e non è facile scalare questa montagna, ma io ci credo e continuerò a farlo ogni anno, perché...

