Ucraina ultime notizie. Referendum annessione a Russia per Donetsk e Luhansk. Scholz:?una farsa (Di martedì 20 settembre 2022) Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres avverte che il mondo è in “grande pericolo”. Da New York il premier italiano Mario Draghi dice che l’invasione russa dell’Ucraina rischia di inaugurare una nuova era di polarizzazione, un’era che non abbiamo visto dalla fine della guerra. Il Primo ministro Liz Truss fa sapere che il Regno Unito spenderà almeno 2,3 miliardi di sterline per l’Ucraina nel 2023. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 20 settembre 2022) Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres avverte che il mondo è in “grande pericolo”. Da New York il premier italiano Mario Draghi dice che l’invasione russa dell’rischia di inaugurarenuova era di polarizzazione, un’era che non abbiamo visto dalla fine della guerra. Il Primo ministro Liz Truss fa sapere che il Regno Unito spenderà almeno 2,3 miliardi di sterline per l’nel 2023.

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - Agricolturabio1 : RT @AntonioSassone7: Davvero volete dare il vostro voto a chi ha stretti rapporti con il regno del male assoluto? Io da cittadino italiano… - smilypapiking : RT @AntonioSassone7: Davvero volete dare il vostro voto a chi ha stretti rapporti con il regno del male assoluto? Io da cittadino italiano… - QdSit : Un foreign fighter italiano di 27 anni, Benjamin Giorgio Galli, è morto in Ucraina dove stava combattendo con la Le… - antonio65683279 : Una pagliacciata Ucraina ultime notizie. Referendum annessione a Russia per Donetsk e Luhansk. Gli Usa non escludon… -