Ucraina ultime notizie Referendum annessione a Russia in 4 regioni Rinviato il discorso di Putin

(Di martedì 20 settembre 2022) Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres avverte che il mondo è in “grande pericolo”. Da New York il premier italiano Mario Draghi dice che l’invasione russa dell’rischia di inaugurare una nuova era di polarizzazione, un’era che non abbiamo visto dalla fine della guerra. Il Primo ministro Liz Truss fa sapere che il Regno Unito spenderà almeno 2,3 miliardi di sterline per l’nel 2023.

Il presidente russo non si è presentato ieri in tv e, secondo fonti vicine al Cremlino, potrebbe farlo oggi annunciando un rafforzamento dell'impegno militare in. Intanto sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti hanno definito 'una farsa' i referendum per l'annessione alla Russia che si terranno dal 23 al 27 settembre nel Donbass, a Kherson e ...La controffensiva di Kiev approfondimento Putin e la controffensiva, rischio dell'arma nucleare tattica 'Nellesettimane - ha sottolineato ancora il premier italiano - un'eroica ...Benjamin Giorgio Galli è morto in Ucraina a 27 anni, combattendo per i suoi ideali ... che spiega di averlo sentito l'ultima volta lo scorso sabato - Abbiamo parlato a lungo, mi ha raccontato che ...Il 27enne di Varese era nelle fila della brigata internazionale ucraina. Grande appassionato di soft air, è stato colpito a sud di Kharkiv. Le ultime parole alla famiglia: quando torno faccio un anno ...