Ucraina | Ue condanna referendum Russia e minaccia nuove sanzioni

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “La Uefermamente i piani perillegali che vanno contro le autorità legali e democratiche dell’e sono una violazione dell’indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell’in flagrante violazione del diritto internazionale”. E’ la denuncia dell’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell dell’annuncio deinelle regioni ucraine controllate dai russi. I risultati di questisaranno considerati “nulli” e mai riconosciuti dalla Ue e dai suoi stati membri, ha aggiunto avvisando che questa mossa potrebbe portare a. “La, i suoi leader e tutti quelli che sono coinvolti in questied altre violazioni ...

