UKRinIT : Il Presidente Zelenskyy: “Nessun missile avvicinerà la Russia al suo obiettivo. Non ci sarà alcuna sottomissione de… - lc71488535 : RT @Agenzia_Ansa: Borrell: 'L'Ue condanna i referendum illegali programmati dai filorussi. Vanno contro le autorità ucraine legali e democr… - ArrisoPabulo : RT @ultimenotizie: 'L'Ue condanna fermamente i referendum illegali programmati dai filorussi' precisando che 'vanno contro le autorità ucra… - fisco24_info : Ucraina, Ue condanna referendum Russia e minaccia nuove sanzioni: (Adnkronos) - Borrell: i risultati saranno consid… - ledicoladelsud : Ucraina, Ue condanna referendum Russia e minaccia nuove sanzioni -

'L'Uefermamente i referendum illegali programmati dai filorussi' precisando che 'vanno contro le ... violano l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'e ...Bruxelles, 20 set. - "La Uefermamente i piani per referendum illegali che vanno contro le autorità legali e democratiche dell'e sono una violazione dell'indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell'...La Casa Bianca: “Sono la risposta del Cremlino alle vittorie di Kiev. L’America non riconoscerà i risultati e continuerà a inviare ...È originario del Varesotto, anche se si è trasferito da anni in Olanda, il secondo foreign fighter italiano morto in Ucraina a 27 anni mentre combatteva contro l'esercito ...