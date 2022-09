Ucraina, Salvini: “Putin? Tutti hanno cambiato giudizio dopo la guerra” (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il giudizio su Putin prima e dopo la guerra è cambiato da parte di Tutti. Prima Tutti facevano accordi commerciali, da Letta a Renzi a Prodi a Berlusconi. E’ chiaro che se nel 2022 scatena una guerra, passa dalla parte del torto”. A ribadirlo è il leader della Lega Matteo Salvini, ospite stamane di ‘Radio Anch’io’. Sollecitato sul tema delle sanzioni, Salvini aggiunge: “Le abbiamo sempre votate”. Ma ora, sottolinea, “siamo al settimo mese di guerra, io ho solo fatto la domanda: le sanzioni stanno mettendo in ginocchio la Russia? Vedete le bollette? Non vorrei che a pagare le sanzioni fossero i lavoratori italiani”. Se andrà al governo, sulle sanzioni “continueremo a fare ciò che ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ilsuprima elada parte di. Primafacevano accordi commerciali, da Letta a Renzi a Prodi a Berlusconi. E’ chiaro che se nel 2022 scatena una, passa dalla parte del torto”. A ribadirlo è il leader della Lega Matteo, ospite stamane di ‘Radio Anch’io’. Sollecitato sul tema delle sanzioni,aggiunge: “Le abbiamo sempre votate”. Ma ora, sottolinea, “siamo al settimo mese di, io ho solo fatto la domanda: le sanzioni stanno mettendo in ginocchio la Russia? Vedete le bollette? Non vorrei che a pagare le sanzioni fossero i lavoratori italiani”. Se andrà al governo, sulle sanzioni “continueremo a fare ciò che ...

