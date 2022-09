Ucraina-Russia, Cacciari a Cartabianca: “Putin sconfitto” (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “Putin è sconfitto a livello politico, non c’è alcun dubbio”. Massimo Cacciari si esprime così a Cartabianca sulla posizione del presidente russo Vladimir Putin dopo gli ultimi sviluppi nella guerra tra Russia e Ucraina. “Putin ha sottovalutato le capacità di difesa dell’Ucraina derivanti dall’appoggio degli Stati Uniti. Non ha capito la situazione, è caduto in una trappola micidiale. E’ sconfitto, ne può uscire con un appello al principio di autodeterminazione: la maggioranza della popolazione in Donbass è favorevole alla Russia. Nessuno stato nazionale oggi accetta” però “il principio di autodeterminazione. Putin avrebbe dovuto partire da lì, non avrebbe dovuto ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “a livello politico, non c’è alcun dubbio”. Massimosi esprime così asulla posizione del presidente russo Vladimirdopo gli ultimi sviluppi nella guerra tra. “ha sottovalutato le capacità di difesa dell’derivanti dall’appoggio degli Stati Uniti. Non ha capito la situazione, è caduto in una trappola micidiale. E’, ne può uscire con un appello al principio di autodeterminazione: la maggioranza della popolazione in Donbass è favorevole alla. Nessuno stato nazionale oggi accetta” però “il principio di autodeterminazione.avrebbe dovuto partire da lì, non avrebbe dovuto ...

riotta : I referendum per l'annessione alla Russia di Putin nei territori #Ucraina occupati, con le fosse comuni e la tortur… - nelloscavo : #Ucraina 20 civili uccisi da #Russia per ogni civile coinvolto da reazione di #Kiev #Kyiv L'analisi dei dati #ONU c… - GiovaQuez : Invadono un territorio, lo annettono con un referendum farlocco sotto occupazione militare e a quel punto, se l'Ucr… - ToniBry54403317 : RT @CharaCamgirl: Putin, in quanto leader di uno stato terrorista, ha confermato il suo status al mondo intero e ha affermato che la Russia… - elerub11 : RT @lucianocapone: I referendum fasulli di Putin nei territori occupati dell’Ucraina sono, su scala diversa, esattamente identici al refere… -