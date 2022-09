Ucraina, Russia: “Al momento nessuna prospettiva soluzione diplomatica” (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Al momento non esistono prospettive per una soluzione politica e diplomatica del conflitto in Ucraina. Lo ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni all’agenzia di stampa Interfax. “Al momento tali prospettive non sono visibili”, ha dichiarato Peskov, parlando delle possibilità di risolvere la crisi attraverso la diplomazia. ERDOGAN – Tuttavia, secondo quanto affermato dal leader turco Recep Tayyip Erdogan, “in Uzbekistan”, a margine del summit di Samarcanda dell’Organizzazione della cooperazione di Shanghai (Sco), il presidente russo Vladimir Putin ha dimostrato di essere disposto a porre fine a questa situazione il prima possibile”. “E’ stata questa la mia impressione”, ha detto in un’intervista alla Pbs a poche ore dal suo intervento all’Assemblea ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Alnon esistono prospettive per unapolitica edel conflitto in. Lo ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni all’agenzia di stampa Interfax. “Altali prospettive non sono visibili”, ha dichiarato Peskov, parlando delle possibilità di risolvere la crisi attraverso la diplomazia. ERDOGAN – Tuttavia, secondo quanto affermato dal leader turco Recep Tayyip Erdogan, “in Uzbekistan”, a margine del summit di Samarcanda dell’Organizzazione della cooperazione di Shanghai (Sco), il presidente russo Vladimir Putin ha dimostrato di essere disposto a porre fine a questa situazione il prima possibile”. “E’ stata questa la mia impressione”, ha detto in un’intervista alla Pbs a poche ore dal suo intervento all’Assemblea ...

davcarretta : Orsini dice che lui aveva previsto tutto sulla guerra della Russia in Ucraina Ecco la realtà. - nelloscavo : La contabilità dei lutti non é ancora al passato, e non é ancora esaustiva. Ma quello che sappiamo dei crimini… - nelloscavo : #Ucraina 20 civili uccisi da #Russia per ogni civile coinvolto da reazione di #Kiev #Kyiv L'analisi dei dati #ONU c… - BerroRolando : @argentofisico @fdragoni Il vero motivo della guerra in Ucraina (altrimenti illogica visto che si sono bombardati i… - AleksL74 : Mostrare che l’informazione in Italia sulla guerra in Ucraina è manipolata come in Russia rappresenta una rottura d… -