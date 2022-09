Ucraina, referendum per l’annessione alla Russia nelle zone occupate (Di martedì 20 settembre 2022) Nella regione Ucraina di Kherson, occupata dalle truppe di Mosca, dal 23 al 27 settembre si terrà un referendum per l’annessione alla Russia, ovvero negli stessi giorni in cui si svolgeranno analoghe consultazioni nelle Oblast separatiste di Donetsk e Lugansk. A Kherson, Donetsk e Lugansk, il referendum per l’annessione alla Russia si svolgerà dal 23 al 27 settembre. Il 23 solo a Zaporizhzhia Il capo dell’autoproclamata repubblica separatista di Donetsk, Denis Pushilin, ha chiesto al presidente russo, Vladimir Putin, “di prendere in considerazione il prima possibile la questione dell’unione della Repubblica Popolare di Donetsk alla Federazione Russa nel caso di una decisione positiva sulla base dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 settembre 2022) Nella regionedi Kherson, occupata dalle truppe di Mosca, dal 23 al 27 settembre si terrà unper, ovvero negli stessi giorni in cui si svolgeranno analoghe consultazioniOblast separatiste di Donetsk e Lugansk. A Kherson, Donetsk e Lugansk, ilpersi svolgerà dal 23 al 27 settembre. Il 23 solo a Zaporizhzhia Il capo dell’autoproclamata repubblica separatista di Donetsk, Denis Pushilin, ha chiesto al presidente russo, Vladimir Putin, “di prendere in considerazione il prima possibile la questione dell’unione della Repubblica Popolare di DonetskFederazione Russa nel caso di una decisione positiva sulla base dei ...

PaoloGentiloni : I #referendum di Putin in #Ucraina per annettere territori occupati con le armi sono un insulto alla democrazia e alle Nazioni Unite. - riotta : I referendum per l'annessione alla Russia di Putin nei territori #Ucraina occupati, con le fosse comuni e la tortur… - Agenzia_Ansa : Il Parlamento dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk, nell'est dell'Ucraina, ha approvato all'unanimità una legg… - Davjd_S : RT @agambella: Se Putin avallerà l'annessione del sud dell'Ucraina, oltre al Donbass vero e proprio, via referendum, significa che Mosca st… - dondogliocg : RT @bordoni_russia: Prima risposta degli Usa all' annuncio russo di referendum in Ucraina: il ministero della giustizia chiede il trasferim… -