Ucraina | morto un foreign fighters italiano | Giorgio Galli aveva solo 27 anni

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Morto un foreign fighter italiano. Benjamin Giorgio Galli, 27 anni originario di Varese, è deceduto mentr… - repubblica : Chi è Benjamin Giorgio Galli, il volontario italiano morto in Ucraina mentre combatteva con Kiev. Il padre: 'Un ero… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, giallo sul discorso di Putin rinviato a oggi. Morto un volontario italiano. La Ue: “I refere… - REAL_NEWS_24 : (Digital News 24)-Un foreign fighter italo-olandese di 27 anni, è morto in Ucraina, dove combatteva con le forze di… - Gigi412Po : RT @sabrimaggioni: Alla Palombelli piace tanto il mercenario Benjamin Galli morto oggi, assoldato con la Legione Internazionale di difesa d… -

Anche nella parte del territorio occupato dai russi della regionedi Zaporizhzhia si ... ÈVirginio Rognoni, politico e docente alla facoltà di Giurisprudenza di Pavia. Rognoni aveva ...In giornata si erano rincorse nella capitale russa voci secondo cui Putin avrebbe potuto annunciare una mobilitazione, parziale o generale, per rafforzare l'impegno militare di Mosca in. Il ...«Al momento non ci sono prospettive per una soluzione politica e diplomatica della situazione in Ucraina», ha detto Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente della Federazione Russa. Eppure il pres ...Un foreign fighter italiano di 27 anni, Benjamin Giorgio Galli, è morto in Ucraina dove stava combattendo con la Legione Internazionale di difesa contro l’esercito russo. Galli era originario della pr ...