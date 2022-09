Ucraina: morto foreign fighter italo-olandese. Giallo a Mosca sul rinvio del discorso di Putin (Di martedì 20 settembre 2022) Si chiamava Benjamin Giorgio Galli, aveva 27 anni, era originario del Varesotto anche se si era trasferito da anni in Olanda: è morto oggi, 20 settembre 2022, in Ucraina. E' il secondo foreign fighter italiano che ha perso la vita combattendo contro l'esercito russo. Intasnto è Giallo a Mosca per il rinvio del "discorso alla nazione", che Vladimir Putin aveva programmato per oggi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 settembre 2022) Si chiamava Benjamin Giorgio Galli, aveva 27 anni, era originario del Varesotto anche se si era trasferito da anni in Olanda: èoggi, 20 settembre 2022, in. E' il secondoitaliano che ha perso la vita combattendo contro l'esercito russo. Intasnto èper ildel "alla nazione", che Vladimiraveva programmato per oggi L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Morto un foreign fighter italiano. Benjamin Giorgio Galli, 27 anni originario di Varese, è deceduto mentr… - repubblica : Chi è Benjamin Giorgio Galli, il volontario italiano morto in Ucraina mentre combatteva con Kiev. Il padre: 'Un ero… - Adnkronos : Foreign fighter italiano morto in #Ucraina: il 27enne Benjamin Giorgio Galli stava combattendo con la Legione Inter… - WILCHE91 : @FraMatta @freddylos_di @Ivan_Grieco Difatti l'Ucraina ad ora occupa il 30% della Russia. Ah no? Non è così? Te fat… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Foreign fighter italo-olandese è morto nei pressi di Kharkiv. Benjamin Giorgio Galli ha combattuto per la Legione di dif… -