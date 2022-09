Ucraina | Macron | ' La Russia non può imporre la sua volontà militarmente'

(Di martedì 20 settembre 2022) Pace possibile? Sì, a condizione che Mosca non continui a chiedere la capitolazione di Kiev. Altrimenti non sarebbe pace. La guerra inpotrà essere interrotta solo da "un accordo che rispetta ...

E l'ha tutto il diritto di liberare i suoi territori, e continuerà a farlo, qualunque cosa ... e il presidente francese Emmanuelha detto che "se tutto questo sarebbe una farsa, se non ...Missili russi sfiorano la centrale nucleare di Mykolaiv, le esplosioni sono avvenute a soli 300 metri dai reattori, come dichiara la compagnia stataleEnergoatom. Sferrati nuovi attacchi ...Le autorità filorusse delle zone occupate dell'Ucraina accelerano di fronte alla controffensiva delle forze di Kiev. E, spinte da Mosca, annunciano la convocazione di referendum per l'annessione alla ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato martedì, durante una sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che la Francia finanzierà la spedizione di grano dall’Ucraina alla Somal ...