Ucraina | Luhansk e Donetsk | referendum per l' annessione alla Russia dal 23 al 27 settembre

ilpost : La Russia non ha più il controllo completo della regione di Luhansk - Periplopopopopo : @BarabbaMarlin Una cosa rafforza l'altra. Ma secondo me il vero elefante nella stanza della pace è: se l'Ucraina c… - Mariuttil : RT @andreacantelmo8: Il Parlamento dell'autoproclamata Repubblica di #Luhansk, nell'est dell'#Ucraina, ha approvato all'unanimità una legge… - f_passerini94 : RT @f_passerini94: @CollotMarta siete la vergogna viva la resistenza ucraina, morte all'invasore e i suoi cani prezzolati, vergognati per… - 71locatelli : RT @My_Salute: L'esercito della Federazione Russa ha perso Belogorivka e il pieno controllo della regione di Luhansk: le forze armate dell'… -

...23 al 27 settembre si terranno i referendum per l'annessione alla Russia nella regione die ... spingendo per le consultazioni di annessione nelle repubbliche separatiste filorusse in. '...Atteso annuncio voto nella regione di Zaporizhzhia Via libera a una serie di referendum per l'annessione di diverse regioni dell'alla Russia . Si terranno a Donetsk e anella zona ...ROMA, 20 SET - I referendum nel Donbass sono di grande importanza non solo per la protezione sistemica dei residenti della Repubblica del Lugansk e del Donetsk e di altri territori liberati… Leggi ...Tutto in poche ore e con un possibile mutamento di scenario geopolitico in pochi giorni: due regioni filorusse indicono i referendum di annessione ...