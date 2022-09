Ucraina: Draghi, 'eroismo Kiev e Zelensky promemoria per quel che rappresentiamo' (Di martedì 20 settembre 2022) New York, 20 set. (Adnkronos) - "L'eroismo dell'Ucraina, del presidente Zelensky e del suo popolo, è un potente promemoria di ciò che rappresentiamo, di ciò che stiamo per perdere". Così il premier Mario Draghi, alla consegna del 'World Statesman Award', al Perrine di New York. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) New York, 20 set. (Adnkronos) - "L'dell', del presidentee del suo popolo, è un potentedi ciò che, di ciò che stiamo per perdere". Così il premier Mario, alla consegna del 'World Statesman Award', al Perrine di New York.

davcarretta : Draghi su Conte: “sulle armi all’Ucraina non si può votare l’invio e poi dire “no” non sono d’accordo. O ancora peg… - DantiNicola : In campagna elettorale il populismo dà il meglio di sé. In meno di un minuto tutta l'ipocrisia di #Conte sul sosteg… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zel… - francodibattist : RT @antonio_bordin: Consiglio dei ministri di ieri. 5 milioni per il disastro delle Marche. 700 milioni all’Ucraina. Questo è #Draghi, i… - PicciaFire : RT @PMO_W: C'è una dittatura vera, l'#Azerbaijan. Che invade e aggredisce una nazione già sottoposta genocidio: l'#Armenia. Aggressore e in… -