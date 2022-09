Tuttosport: l’esonero di Allegri costerebbe alla Juve 80 milioni (Di martedì 20 settembre 2022) Tuttosport fa i conti in tasca alla Juventus: quanto costerebbe alla Vecchia Signora esonerare Massimiliano Allegri? Tra staff dell’allenatore e nuovo tecnico da ingaggiare, almeno 80 milioni. Partiamo dal costo relativo allo staff dell’attuale tecnico. “Allegri è al vertice tra i tecnici più pagati della Serie A con i suoi 7,5 milioni netti a stagione ai quali vanno aggiunti i bonus per un totale che si aggira attorno ai 9. Calcolando la cifra lorda, togliendo le retribuzioni già erogate in questo avvio di stagione e sommando per la durata complessiva del contratto (fino al giugno 2025) viene fuori una cifra (42,7) che sfiora i 45 milioni, considerando gli emolumenti per lo staff tecnico (includendo solo i fedelissimi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022)fa i conti in tascantus: quantoVecchia Signora esonerare Massimiliano? Tra staff dell’allenatore e nuovo tecnico da ingaggiare, almeno 80. Partiamo dal costo relativo allo staff dell’attuale tecnico. “è al vertice tra i tecnici più pagati della Serie A con i suoi 7,5netti a stagione ai quali vanno aggiunti i bonus per un totale che si aggira attorno ai 9. Calcolando la cifra lorda, togliendo le retribuzioni già erogate in questo avvio di stagione e sommando per la durata complessiva del contratto (fino al giugno 2025) viene fuori una cifra (42,7) che sfiora i 45, considerando gli emolumenti per lo staff tecnico (includendo solo i fedelissimi ...

