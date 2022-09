Tuttosport – «E’ tornato il rapace» Col Portogallo | pensando al Napoli

(Di martedì 20 settembre 2022) 2022-09-20 22:46:31 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: TORINO – (e.e.) Cristiano Ronaldo dà il via all’operazione Mondiale. «E’il», scrive l’account delpostando la foto dell’ex Juventus in ritiro con la Nazionale. Tirato a lucido e sorridente, l’attaccante del Manchester United ha messo alle spalle il periodo turbolento del calcio mercato nel quale il suo agente Jorge Mendes lo ha offerto a destra e manca. Ci ha provato anche con ile la destinazione era gradita, CR7 ne aveva parlato con il compagno Mario Rui e si era messaggiato con Luciano Spalletti. Ma non c’erano le condizioni economiche, perché lo United ha dirottato 90 milioni su Antony dell’Ajax e non su Osimhen: quindi niente prestito in azzurro. Ma Cristiano ha visto le partite delin ...

