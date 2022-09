Trent’anni del Festival organistico: “Guardiamo a Bergamo-Brescia 2023” (Di martedì 20 settembre 2022) Bergamo. È tutto pronto per la nuova edizione del Festival organistico internazionale “Città di Bergamo”. La rassegna, che taglia il traguardo dei Trent’anni, si svolgerà dal 22 settembre al 28 ottobre proponendo un ricco programma di appuntamenti. Come da tradizione, l’iniziativa punta sulla qualità, elemento che le ha permesso di avere successo registrando molto spesso sold out. Le sue proposte, che in molti casi si contraddistinguono per originalità e innovazione, sono incentrate in particolare sulla riscoperta di un’arte molto antica come quella dell’improvvisazione organistica. Il direttore artistico Fabio Galessi, spiega: “Per festeggiare i Trent’anni del Festival abbiamo predisposto un’edizione particolarmente significativa, intitolata ‘Impro & Friends’, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 settembre 2022). È tutto pronto per la nuova edizione delinternazionale “Città di”. La rassegna, che taglia il traguardo dei, si svolgerà dal 22 settembre al 28 ottobre proponendo un ricco programma di appuntamenti. Come da tradizione, l’iniziativa punta sulla qualità, elemento che le ha permesso di avere successo registrando molto spesso sold out. Le sue proposte, che in molti casi si contraddistinguono per originalità e innovazione, sono incentrate in particolare sulla riscoperta di un’arte molto antica come quella dell’improvvisazione organistica. Il direttore artistico Fabio Galessi, spiega: “Per festeggiare idelabbiamo predisposto un’edizione particolarmente significativa, intitolata ‘Impro & Friends’, ...

