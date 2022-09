Greenpeace_ITA : ??Le multinazionali dell’auto, del trasporto aereo e dell’energia fossile continuano a ingannarci con le loro pubbli… - MRedivivo : RT @ilfaroonline: Trasporto aereo: a Fiumicino il 1st Annual Congress del Patto per la Decarbonizzazione - ilfaroonline : Trasporto aereo: a Fiumicino il 1st Annual Congress del Patto per la Decarbonizzazione - alialzanaty1 : RT @NEDworks: RT @alialzanaty1: @EnacGov @ENAVSpA Da Tripoli, Libia Congratulazioni EnavSpA @ENAVSpA Uomini e donne Francesca Isgrò @Isg… - torinoairport : Con il turnaround green a #TorinoAirport si azzerano le emissioni di CO2. Nuovo passo del progetto… -

Sul futuro del- ha riaffermato O'Leary - permangono i rischi legati alla guerra in Ucraina , alle possibili varianti di Covid - 19 e ai costi dell'energia . Tuttavia, come dimostrano ......italiani continuano a rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale deldel ...In questo modo il colosso della logistica da un lato sfrutterebbe le sinergie per espandere la rete di Medway per il trasporto merci, dall’altro concretizzerebbe quella intermodalità treno-aereo-nave ...Voli Vueling e Ryanair a rischio per sabato 1° ottobre. La tregua estiva, iniziata a luglio è già finita: lo comunica il sindacato Filt-Cgil e Uiltrasporti che ha annunciato che ...