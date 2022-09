Trasporti Roma – Zampieri Holding (Roma), neutralizzate 7.543 tonnellate di CO2e da trasporto su strada (Di martedì 20 settembre 2022) Nuovo traguardo “verde” per Zampieri Holding Srl, azienda leader in Italia nel settore del trasporto di merci su strada con headquarters a Roma, che ogni anno calcola annualmente l’impronta di carbonio (Carbon Footprint) dei propri servizi di trasporto su strada. Rispettando i più elevati standard di Corporate Climate Responsibility, Zampieri Holding si fa carico degli effetti esterni negativi e “climalteranti” della propria attività, compensando le emissioni di gas serra non evitabili legate al ciclo di vita dei suoi servizi, tramite l’acquisto e ritiro di crediti di CO2 verificati. Nel 2022, il gruppo ha neutralizzato 7.543 tonnellate di CO2e associate alle emissioni “Core” – cioè ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) Nuovo traguardo “verde” perSrl, azienda leader in Italia nel settore deldi merci sucon headquarters a, che ogni anno calcola annualmente l’impronta di carbonio (Carbon Footprint) dei propri servizi disu. Rispettando i più elevati standard di Corporate Climate Responsibility,si fa carico degli effetti esterni negativi e “climalteranti” della propria attività, compensando le emissioni di gas serra non evitabili legate al ciclo di vita dei suoi servizi, tramite l’acquisto e ritiro di crediti di CO2 verificati. Nel 2022, il gruppo ha neutralizzato 7.543diassociate alle emissioni “Core” – cioè ...

