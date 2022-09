Totti-Blasi, spuntano minacce, registrazioni e quarto figlio: nuove rivelazioni da Giletti (Di martedì 20 settembre 2022) L’affaire relativo alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta divenendo sempre più fitto. Ieri sera, infatti, Roberto D’Agostino, direttore di Dagospia, è stato ospite anche di Massimo Giletti a Non è l’Arena ed ha fatto delle nuove dichiarazioni. In particolare, il giornalista ha parlato di minacce, registrazioni, cimici e, addirittura, dell’ipotesi di un L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 20 settembre 2022) L’affaire relativo alla separazione tra Ilarye Francescosta divenendo sempre più fitto. Ieri sera, infatti, Roberto D’Agostino, direttore di Dagospia, è stato ospite anche di Massimoa Non è l’Arena ed ha fatto delledichiarazioni. In particolare, il giornalista ha parlato di, cimici e, addirittura, dell’ipotesi di un L'articolo proviene da KontroKultura.

