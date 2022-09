Tomas Kunzmann nuovo Ceo di Allianz Partners

Leggi su ildenaro

è nominato Ceo di. Prende il posto di Sirma Boshnakova, che è nominata board member diSE.entra a far parte del Grupponel 2009, ricoprendo varie posizioni pressoPrivate Krankenversicherung, tra le quali Head of Health Underwriting. Nel 2013 entra a far parte della German Sales Organization della compagnia come sales manager.passa adSE nel 2017 come executive assistant del Ceo e poi ricopre il ruolo ad interim di head of Ceo Office. Dal 2020 guida la linea di business Mobility & Assistance perin qualità di Ceo e board member.