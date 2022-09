Test | Qual è il lavoro per te?

Leggi su dilei

(Di martedì 20 settembre 2022) Cosa occorre a una ragazza per essere felice? L’amore, certo. La serenità. La soddisfazione di fare cose che le piacciono. E, last but not least, le occorre un buon. Non è sempre facile il percorso che dagli studi – disiasi durata e indirizzo essi siano – ci porta a trovare un’occupazione. L’offerta non è poi così vasta: certo, chi è laureata ha più possibilità di essere assunta, però anche senza laurea si possono trovare impieghi di tutto rispetto, nel mondo digitale come nel settore amministrativo, nell’artigianato o nel commercio. Tra aspettativa e realtà “Ma… dovrò adattarmi a fare unche non c’entra niente con la mia personalità pur di avere uno stipendio?”: è questo il dubbio che può assalirci al momento dell’impatto con la ricerca di un. E anche le aspettative: molte riescono a trovare ...