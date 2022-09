Terrone al giornalista, il Milan si scusa. Da Napoli arriva una risposta da applausi (Di martedì 20 settembre 2022) Urla «Terrone» al giornalista anche il Milan si scusa. Il tifoso rossonero identificato dalla Digos ora rischia il DASPO. La vittoria del Napoli contro il Milan ha alzato anche la polvere nascosta sotto il tappeto di odio e intimidazione che arriva dagli stadi d’Italia. Incidenti tra le tifoserie, per fortuna, non ce ne sono stati, ma il risultato finale ha fatto male ai tifosi di casa, accendendo in più casi gli animi e portando a situazioni spiacevoli dentro e fuori dal campo. Terrone AL giornalista Il caso principe del post Milan-Napoli, è arrivato al fischio finale: un uomo con colori rossoneri – che a chiamarlo tifoso e Milanista si fa torto sia ai tifosi che ai ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 settembre 2022) Urla «» alanche ilsi. Il tifoso rossonero identificato dalla Digos ora rischia il DASPO. La vittoria delcontro ilha alzato anche la polvere nascosta sotto il tappeto di odio e intimidazione chedagli stadi d’Italia. Incidenti tra le tifoserie, per fortuna, non ce ne sono stati, ma il risultato finale ha fatto male ai tifosi di casa, accendendo in più casi gli animi e portando a situazioni spiacevoli dentro e fuori dal campo.ALIl caso principe del post, èto al fischio finale: un uomo con colori rossoneri – che a chiamarlo tifoso eista si fa torto sia ai tifosi che ai ...

napolipiucom : Terrone al giornalista, il Milan si scusa. Da Napoli arriva una risposta da applausi #Mialn #napoli #TERRONE… - Luxgraph : Milan-Napoli, tifoso interrompe la diretta del giornalista e lo insulta: «Terrone di m...» #corriere #news #2022… - stefanobiag : @CriticaScient “Terrone di merda” (è satira sull’evento occorso al giornalista di cronache napoli, non vi scaldate) - vivereitalia : Giornalista napoletano insultato fuori da San Siro: 'Terrone di m…' - Nunziopersonale : La mamma dei 'cretini' (in senso offensivo e non medico) è sempre incinta... Milan-Napoli, tifoso interrompe la dir… -