Terremoto in Serie B: quattro squadre cambiano la guida tecnica (Di martedì 20 settembre 2022) Sono bastate appena sei giornate per determinare una sorta di Terremoto in Serie B, dove già quattro squadre si apprestano a cambiare i rispettivi tecnici, dimostrando poco pazienza e soprattutto una programmazione alquanto approssimativa. Terremoto IN Serie B: NUOVI ALLENATORI PER BENEVENTO, PISA, COMO E PERUGIA? In primis le due deluse della passata stagione, Benevento e Pisa, e protagoniste fin qui di un campionato non in linea con la qualità dei loro organici. I sanniti, dopo aver confermato Caserta più di una volta, sono pronti a dargli il benservito, puntando sull'ex campione del mondo Fabio Cannavaro, per imprimere quella svolta necessaria per il salto di categoria. I toscani, invece, per rimpiazzare il deludente Maran, si affideranno all'usato sicuro, richiamando Luca ...

