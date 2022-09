Terremoto fortissimo | la ‘maledizione’ del giorno ha colpito ancora | magnitudo ed epicentro

Leggi su chenews

(Di martedì 20 settembre 2022) Unha portato paura, morte e distruzione ad una terra già devastata in passato. Il sisma hala zona nello stessoin cui si stavano ricordando le vittime di altre due scosse. Torniamo a parlate di un evento sismico di grande portata che nelle ultime ore ha provocato seri danni alle cose e morti nel paese. Una scossa che ha interessato gran parte del paese proprio per l’intensità. Secondo quanto riferito, la paura più grande dopo ilè il possibile arrivo di uno tsunami. L’allerta è molto alta. fonte foto: AdobeStockNonostante alcune zone debbano fare i conti con terremoti quasi quotidianamente. Capita che si verifichino eventi sismici devastanti che sconvolgono intere realtà: vittime, sfollati, danni economici e sociali che non sempre ...