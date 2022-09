Terna e Adr per la transizione energetica del polo aeroportuale romano (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Una partnership per condividere conoscenze, esperienze e best practice al fine di favorire la transizione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino a smart hub energetici, grazie all'adozione di tecnologie e processi all'avanguardia dal punto di vista dell'innovazione e della sostenibilità. E' il focus del memorandum of understanding fra Terna e Aeroporti di Roma. L'accordo, firmato dall'Ad di Terna, Stefano Donnarumma, e dall'Ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, segna un passo importante verso la transizione energetica del primo polo aeroportuale italiano. “In linea con il nostro ruolo di registi della transizione energetica, con questo accordo mettiamo a disposizione del principale sistema ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Una partnership per condividere conoscenze, esperienze e best practice al fine di favorire ladegli aeroporti di Fiumicino e Ciampino a smart hub energetici, grazie all'adozione di tecnologie e processi all'avanguardia dal punto di vista dell'innovazione e della sostenibilità. E' il focus del memorandum of understanding frae Aeroporti di Roma. L'accordo, firmato dall'Ad di, Stefano Donnarumma, e dall'Ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, segna un passo importante verso ladel primoitaliano. “In linea con il nostro ruolo di registi della, con questo accordo mettiamo a disposizione del principale sistema ...

lamescolanza : Una partnership per condividere conoscenze, esperienze e best practice al fine di favorire la transizione degli aer… - lamescolanza : Una partnership per condividere conoscenze, esperienze e best practice al fine di favorire la transizione degli aer… - radioromait : Terna e Adr per la transizione energetica del polo aeroportuale romano - TernaSpA : #Terna e @AeroportidiRoma per la #transizioneenergetica del 1° polo aeroportuale italiano: una partnership per cond… -