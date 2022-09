Terna e Adr insieme per la transizione energetica del polo aeroportuale romano (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Una partnership per condividere conoscenze, esperienze e best practice al fine di favorire la transizione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino a smart hub energetici, grazie all’adozione di tecnologie e processi all’avanguardia dal punto di vista dell’innovazione e della sostenibilità. Lo prevede il ‘Memorandum of Understanding’ siglato oggi a Roma fra Terna, gestore della rete elettrica nazionale in alta tensione con circa 75.000 km di linee, e Aeroporti di Roma, la società che gestisce entrambi gli hub della Capitale. L’accordo, firmato dall’amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, e dall’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, segna un passo importante verso la transizione energetica del primo polo aeroportuale ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Una partnership per condividere conoscenze, esperienze e best practice al fine di favorire ladegli aeroporti di Fiumicino e Ciampino a smart hub energetici, grazie all’adozione di tecnologie e processi all’avanguardia dal punto di vista dell’innovazione e della sostenibilità. Lo prevede il ‘Memorandum of Understanding’ siglato oggi a Roma fra, gestore della rete elettrica nazionale in alta tensione con circa 75.000 km di linee, e Aeroporti di Roma, la società che gestisce entrambi gli hub della Capitale. L’accordo, firmato dall’amministratore delegato di, Stefano Donnarumma, e dall’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, segna un passo importante verso ladel primo...

