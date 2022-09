Tennistavolo | qualcosa si muove! Arrivano due argenti per l’Italia agli Europei U21

(Di martedì 20 settembre 2022)delnon sta vivendo uno dei suoi momenti migliori e i risultati internazionali a livello seniores latitano, ma sembra chesi stia muovendo tra i più giovani. Gli azzurri hanno infatti conquistato due mede d’argentoUnder 21 andati in scena a Cluj Napoca (Romania): Nicole Arlia e Gaia Monfardini, rispettivamente di 16 e 21 anni, hanno fatto festa nel tabellone femminile; John Oyebode e Carlo Rossi, rispettivamente di 20 e 21 anni, sono saliti sul podio tra gli uomini. Gaia e Nicole sono state eccellenti nel corso del loro cammino: all’esordio hanno regolato le rumene Rosu e Mitrofan, poi hanno liquidato le croate Arapovic/Zaderova (Campionesse d’Europa juniores) e in semifinale si sono sbarazzate delle francesi Lutz/Pavade (testa di serie ...

Undici

...vive un periodo di forte risveglio se consideriamo i successi dei club di basket ee ... " Sora, Anagni e Colleferro hanno fatto un mercato importante ed hannodi più rispetto alle ...Insomma, giocare davvero anon è uno scherzo. E il fatto che l'Italia faccia fatica a produrre grandi talenti è un segnale chiaro, in questo senso. Eppuresta cambiando: trent'... Il tennistavolo non è uno scherzo Tennistavolo Norbello domina il raggruppamento A passando in testa nella Coppa Europea ETTU Europe women a Bratislava.A Bratislava il Tennistavolo Norbello femminile passa il turno di Coppa Europea ETTU Europe woman dominando a punteggio pieno ...