Tennis, Roger Federer: “Ho deciso di ritirarmi a inizio estate. Alla Laver Cup giocherò solo il doppio” (Di martedì 20 settembre 2022) In attesa della conferenza stampa prevista domani, mercoledì 21 settembre, Roger Federer ha già rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali dopo l’annuncio del ritiro. Il leggendario Tennista nativo di Basilea ha parlato con i media svizzeri, rivelando alcuni retroscena degli ultimi mesi e spiegando la scelta di lasciare il Tennis professionistico al termine della Laver Cup 2022. “La decisione è arrivata all’inizio dell’estate, quando il ginocchio continuava a darmi problemi. Mi sarebbe piaciuto poter tornare a Wimbledon l’anno prossimo, ci credevo veramente, ma poi nelle settimane successive ho fatto ancora degli esami che non mostravano alcun progresso ed è stato li che ho deciso di dire basta. Ora sono sollevato e contento, ma ho sentito forte la ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) In attesa della conferenza stampa prevista domani, mercoledì 21 settembre,ha già rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali dopo l’annuncio del ritiro. Il leggendariota nativo di Basilea ha parlato con i media svizzeri, rivelando alcuni retroscena degli ultimi mesi e spiegando la scelta di lasciare ilprofessionistico al termine dellaCup 2022. “La decisione è arrivata all’dell’, quando il ginocchio continuava a darmi problemi. Mi sarebbe piaciuto poter tornare a Wimbledon l’anno prossimo, ci credevo veramente, ma poi nelle settimane successive ho fatto ancora degli esami che non mostravano alcun progresso ed è stato li che hodi dire basta. Ora sono sollevato e contento, ma ho sentito forte la ...

