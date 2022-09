Tennis, Osaka: “Ranking basso ma sono felice e in pace con me stessa” (Di martedì 20 settembre 2022) “All’inizio è stato un po’ difficile, solo perché sento che dovrei essere in un posto dove ovviamente non sono attualmente. Penso che per me si tratti più di essere in pace con me stessa. La vita è alti e bassi e quest’anno è stato più basso che alto, ma nel complesso sono abbastanza felice di dove sono ora“. Così Naomi Osaka, parlando prima del Pan Pacific Open di Tokyo, commenta il suo 2022, che l’ha vista scivolare fino al 48esimo posto nel Ranking; la statunitense, che ha anche dovuto fare i conti con un infortunio al tendine d’Achille, non vince un match in un grande slam dal secondo turno agli Australian Open di gennaio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) “All’inizio è stato un po’ difficile, solo perché sento che dovrei essere in un posto dove ovviamente nonattualmente. Penso che per me si tratti più di essere incon me. La vita è alti e bassi e quest’anno è stato piùche alto, ma nel complessoabbastanzadi doveora“. Così Naomi, parlando prima del Pan Pacific Open di Tokyo, commenta il suo 2022, che l’ha vista scivolare fino al 48esimo posto nel; la statunitense, che ha anche dovuto fare i conti con un infortunio al tendine d’Achille, non vince un match in un grande slam dal secondo turno agli Australian Open di gennaio. SportFace.

