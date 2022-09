Tennis, Naomi Osaka: “Sono cresciuta come persona. Serena Williams? Non posso colmare la sua assenza” (Di martedì 20 settembre 2022) Torna a parlare Naomi Osaka e, quando accade, non è mai qualcosa di banale. La Tennista giapponese, reduce da una eliminazione quanto mai prematura agli US Open 2022, (6-7 3-6 al primo turno contro la statunitense Danielle Collins), è impegnata nel suo torneo di “casa”, ovvero il WTA 500 di Tokyo, nel quale sta avanzando senza particolari intoppi. Il torneo nella capitale nipponica potrebbe essere uno snodo importante per la Tennista classe 1997, che prosegue in un percorso non semplice tra campo e crescita a livello personale. “Adesso sento di voler giocare bene. Ogni volta che Sono in Giappone sto bene, Sono tranquilla, ho buone sensazioni. Pensare di essere la campionessa in carica è strano visto che non si gioca qui dal 2019, ma ovviamente mi piacerebbe ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Torna a parlaree, quando accade, non è mai qualcosa di banale. Lata giapponese, reduce da una eliminazione quanto mai prematura agli US Open 2022, (6-7 3-6 al primo turno contro la statunitense Danielle Collins), è impegnata nel suo torneo di “casa”, ovvero il WTA 500 di Tokyo, nel quale sta avanzando senza particolari intoppi. Il torneo nella capitale nipponica potrebbe essere uno snodo importante per lata classe 1997, che prosegue in un percorso non semplice tra campo e crescita a livellole. “Adesso sento di voler giocare bene. Ogni volta chein Giappone sto bene,tranquilla, ho buone sensazioni. Pensare di essere la campionessa in carica è strano visto che non si gioca qui dal 2019, ma ovviamente mi piacerebbe ...

