Tennis | Federer | “Non voglio abbandonare questo sport” Venerdì la sua ultima partita

"Non so esattamente come sarà il mio futuro, ma non voglio abbandonare uno sport che mi ha dato tutto". Roger Federer parla da ex Tennista. Lo fa ai microfoni di RTS qualche giorno dopo l'annuncio del suo ritiro a 41 anni e spiega che è sua intenzione rimanere in qualche modo nel mondo del Tennis. Alla tv elvetica, l'ex numero 1 torna su una decisione che alla fine è stata inevitabile: "Il mio ginocchio non andava bene, poi ho avuto l'esito di un'ecografia non molto soddisfacente e lì mi sono detto che era finita" spiega aggiungendo che si sente "sollevato" adesso che ha annunciato il ritiro, pur ammettendo di aver versato qualche lacrima, ma specificando di sentirsi "felice di aver fatto il grande passo". Roger saluterà tutti in maniera ufficiale alla Laver Cup che comincia ...

