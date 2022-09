Tennis | dove giocano gli italiani dopo la Coppa Davis? Sinner per il riscatto | Berrettini a Firenze | il calendario degli azzurri

Leggi su oasport

(Di martedì 20 settembre 2022) L’Italia si è qualificata ai quarti di finale della2022, la massima competizione per Nazionali di. Glisono stati impeccabili nel girone di Bologna, riuscendo a sconfiggere Croazia, Argentina e Svezia. I ragazzi di Filippo Volandri torneranno in campo il prossimo 24 novembre a Malaga (Spagna) per fronteggiare gli USA: l’obiettivo è quello di farsi strada sul cemento spagnolo e continuare a inseguire l’Insalatiera. Ora i nostri portacolori si spogliano della maglia azzurra e tornano a giocare a livello individuale, ma quando li rivedremo all’opera? Jannikè reduce dalla brutta sconfitta contro Mikael Ymer e si rimetterà in gioco al torneo ATP 250 di Sòfia, che inizierà il 26 settembre. L’altoatesino, attuale numero 11 del ranking mondiale, andrà poi in Kazakhstan per ...