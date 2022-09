Tennis, Carlos Alcaraz: “I nuovi Big Three? Io, Sinner e …” (Di martedì 20 settembre 2022) Carlos Alcaraz sta per imboccare l’ultimo chilometro di questo suo intensissimo 2022, nel quale è passato da grande promessa del Tennis mondiale a stella assoluta, e di pari passo ha centrato risultati di altissimo livello, come il successo nel Masters 1000 di Miami e, soprattutto, gli US Open non più tardi di poche settimane fa. Approfittando di qualche giorno di riposo dopo i match di Coppa Davis, il talento classe 2003 si è raccontato davvero a 360° a Marca, con tanti argomenti trattati, dal Carlos uomo e giocatore, ai rivali, ai suoi obiettivi. E, la lunga chiacchierata, inizia proprio da questo aspetto: “Sognavo di essere il numero 1 al mondo, di vincere un torneo del Grande Slam, ora che ce l’ho fatta è tempo di continuare a sognare, continuare a vincere tornei Major e non solo. Cercherò di essere tra i migliori ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022)sta per imboccare l’ultimo chilometro di questo suo intensissimo 2022, nel quale è passato da grande promessa delmondiale a stella assoluta, e di pari passo ha centrato risultati di altissimo livello, come il successo nel Masters 1000 di Miami e, soprattutto, gli US Open non più tardi di poche settimane fa. Approfittando di qualche giorno di riposo dopo i match di Coppa Davis, il talento classe 2003 si è raccontato davvero a 360° a Marca, con tanti argomenti trattati, daluomo e giocatore, ai rivali, ai suoi obiettivi. E, la lunga chiacchierata, inizia proprio da questo aspetto: “Sognavo di essere il numero 1 al mondo, di vincere un torneo del Grande Slam, ora che ce l’ho fatta è tempo di continuare a sognare, continuare a vincere tornei Major e non solo. Cercherò di essere tra i migliori ...

