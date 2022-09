Supercoppa Italiana Milan-Inter, scontro sull’orario: Mediaset chiede che a Riyad si giochi di sera (Di martedì 20 settembre 2022) E’ scontro, anche se mancano ancora quattro mesi, sulla Supercoppa Italiana in programma il 18 gennaio 2023 a Riyad, in Arabia Saudita. Inter e Milan, che si contenderanno il trofeo, hann spedito degli emissari per valutare diverse soluzioni logistiche, ma come spiega il Corriere dello Sport, c’è da discutere con il broadcaster, che è Mediaset, dell’orario dell’incontro. Negli scorsi anni, le sfide giocate da queste parti erano state fissate dalla Lega Serie A a orari pomeridiani, mentre Mediaset vorrebbe imporre di giocarla in prime time, dunque alle 21, e non alle 18. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) E’, anche se mancano ancora quattro mesi, sullain programma il 18 gennaio 2023 a, in Arabia Saudita., che si contenderanno il trofeo, hann spedito degli emissari per valutare diverse soluzioni logistiche, ma come spiega il Corriere dello Sport, c’è da discutere con il broadcaster, che è, dell’orario dell’incontro. Negli scorsi anni, le sfide giocate da queste parti erano state fissate dalla Lega Serie A a orari pomeridiani, mentrevorrebbe imporre di giocarla in prime time, dunque alle 21, e non alle 18. SportFace.

sportface2016 : #SupercoppaItaliana #MilanInter, scontro sull'orario: #Mediaset chiede che a Riyad si giochi di sera - TomasMarconi5 : @napolista dal 2012... stadio nuovo, centro sportivo nuovo, 9 campionati, 5 coppe italia, 4 supercoppa italiana. Proprio buttati non direi - pisto_gol : @Darmumas @MartinezOnny Alla Lazio ha vinto una SuperCoppa Italiana contro l’Inter di JM, con una rosa di 19 giocat… - Milannews24_com : Supercoppa Italiana, delegazioni di Milan e Inter in Arabia per decidere orario e logistica: i dettagli - MilanSpazio : Supercoppa Italiana, delegazione di Inter e Milan verso Riad: il motivo -