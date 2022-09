Sui social Meloni invoca libertà di parola | per i manifestanti in piazza chiama la Lamorgese

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 20 settembre 2022) Giorgiacorre ed è in dirittura di arrivo, in questa ultima settimana prima delle elezioni 2022, e lo fa bene. Oggi, sui suoi profili, è toccato alle Big Tech: le società che gestiscono le piattaformesono state messe al centro di un video in cui si afferma – come si legge nel copy abbinato -: «Suinetwork devono valere le stesse regole che esistono sugli altri mezzi di informazione. Ladie la trasparenza nella gestione dei nostri dati non possono essere messi in discussione: lo abbiamo proposto dall’opposizione e lo faremo al Governo».contro Big Tech, quindi – chiedendo che non possano in maniera arbitraria decidere cose può rimanere in internet e cosa no – che però, nella vita reale, vorrebbe un trattamento diverso ...