Striscia la Notizia, Luca Argentero svela come Antonio Ricci lo ha convinto a condurre il Tg satirico

Il prossimo lunedì 27 settembre prenderà in via la nuova edizione di Striscia la Notizia in cui ci saranno anche le nuove veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, mentre alla conduzione ci sarà la coppia inedita formata da Luca Argentero e Alessandro Siani. Intervistati dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Luca e Alessandro hanno raccontato le loro emozioni a pochi giorni dal debutto. In particolar modo, è stato Argentero a raccontare le sue sensazioni e non ha nascosto di provare una grande gioia per questa nuova esperienza: Ricci mi ha presentato questa incursione per quello che è, un bell'esperimento, una settimana divertente. "Se vieni a inaugurare la stagione sarebbe un bel regalo", mi ha detto. Ma è un regalo per me! Le mie sensazioni? Una naturale ...

