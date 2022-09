Stranger Things, Maya Hawke la pensa come Millie Bobby Brown: "Ci sono troppi personaggi" (Di martedì 20 settembre 2022) Maya Hawke concorda con Millie Bobby Brown e non disdegna di far fuori qualche personaggio di Stranger Things in modo cruento. Maya Hawke è d'accordo con la co-protagonista Millie Bobby Brown sul fatto che Stranger Things abbia troppi personaggi. Hawke, che si è unita alla serie Netflix nella terza stagione nel ruolo di Robin, si è sottoposta alla macchina della verità per Vanity Fair. Tra le domande più piccanti, le è stato chiesto se secondo lei il favorito dei fan Eddie Munson (Joseph Quinn) meritava di morire alla fine di Stranger Things 4. "Non ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 settembre 2022)concorda cone non disdegna di far fuori qualcheo diin modo cruento.è d'accordo con la co-protagonistasul fatto cheabbia, che si è unita alla serie Netflix nella terza stagione nel ruolo di Robin, si è sottoposta alla macchina della verità per Vanity Fair. Tra le domande più piccanti, le è stato chiesto se secondo lei il favorito dei fan Eddie Munson (Joseph Quinn) meritava di morire alla fine di4. "Non ...

