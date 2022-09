Stivaletti | sabot | Mary-Jane e stivali alti rubano dettagli e silhouette ai classici texani ma in versione deluxe

Leggi su amica

(Di martedì 20 settembre 2022) I camperos autunno 2022 cambiano le carte in tavola. Prendono ispirazione dalla tradizione per poi andare oltre. Mettono da parte ricami e impunture a vista per ripresentarsi in unaepurata che deiha solo la forma. Ma non solo. Sulle passerelle dell’autunno inverno 2022/23, alcune delle griffe più prestigiose hanno proposto delle calzature liberamente ispirate ai camperos. Ma solo in alcuni. Prima di tutto il tacco, medio e inclinato. Poi nella punta affusolata e squadrata. Il resto della scarpa è però tutt’altro che uno stivale texano. Spaziando daalla caviglia, beatle ankle boots,e décolletées. Neo camperos autunno 2022: inper Prada,per Fendi. Il trend in ...