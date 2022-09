Stellantis - A Mirafiori nuove trasmissioni per ibride e un polo dedicato alleconomia circolare (Di martedì 20 settembre 2022) Il gruppo Stellantis ha rivelato due nuove iniziative volte a rafforzare la presenza industriale in Italia. Entrambe riguardano il comprensorio di Mirafiori e hanno l'obiettivo di rispondere alle recenti richieste di sindacati ed enti locali su garanzie per il futuro della storica fabbrica torinese. La prima iniziativa riguarda la produzione di nuove trasmissioni elettrificate insieme all'azienda belga Punch Powertrain, mentre la seconda prevede la realizzazione di un polo per l'economia circolare. La piattaforma per le trasmissioni. Nello specifico, Stellantis e Punch Powertrain - da anni partner del gruppo automobilistico e proprietaria a Torino dell'ex GM Global Propulsion Systems - hanno sottoscritto un nuovo accordo per aumentare ... Leggi su quattroruote (Di martedì 20 settembre 2022) Il gruppoha rivelato dueiniziative volte a rafforzare la presenza industriale in Italia. Entrambe riguardano il comprensorio die hanno l'obiettivo di rispondere alle recenti richieste di sindacati ed enti locali su garanzie per il futuro della storica fabbrica torinese. La prima iniziativa riguarda la produzione dielettrificate insieme all'azienda belga Punch Powertrain, mentre la seconda prevede la realizzazione di unper l'economia. La piattaforma per le. Nello specifico,e Punch Powertrain - da anni partner del gruppo automobilistico e proprietaria a Torino dell'ex GM Global Propulsion Systems - hanno sottoscritto un nuovo accordo per aumentare ...

