Stefano De Martino che amore di marito… ecco cosa ha fatto per Belen (Di martedì 20 settembre 2022) Stefano De Martino è davvero il marito che tutti vorrebbero avere al proprio fianco, e il gesto che ha fatto per Belen ha spiazzato il web, i fan e la cronaca rosa. In questi anni i fan di Stefano De Martino e Belen hanno sempre creduto follemente nella loro bellissima storia d'amore, turbolenta e vera allo stesso tempo, dato che la coppia non ha mai nascosto un momento di crisi, gli addio e il tentativo di costruire una nuova vita… tornando sempre l'uno tra le braccia dell'altra. D'altronde, come recita una famosissima canzone di Antonello Venditti, gli amori fanno giri immensi e poi ritornano. Infatti, il gesto messo in atto dal ballerino campano rappresenta un momento di indiscusso romanticismo.

