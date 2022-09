Stasera in tv si festeggia il compleanno di Sophia Loren con il film documentario Sophia!

(Di martedì 20 settembre 2022) Unperre ildi, che oggi compie 88 anni.in tv su Rai 1 va in onda!. Ecco perché è da non perdere. Foto LaPresse Forse nemmeno lei, nei suoi sogni di bambina, immaginava tutto quello che è successo. Qulaocsa al di là dell’incredibile. Oggi, la diva più grande che l’Italia abbia mai prodotto, compie 88 anni. E perre il suoin tv va in onda, su Rai 1 alle 21.30 (ma è sempre disponibile su RaiPlay), il!. Realizzato dal regista e critico cinematografico Marco ...

Unomattina : #SophiaLoren: la diva italiana per eccellenza, l’attrice italiana che da Pozzuoli è arrivata a Hollywood, vincitric… - NImbus_001 : @la_nana_bianca ?? dai na settimana a mio avviso mi è parso eccessivo.... da stasera carlo festeggia… - onda_sismica : @giorgianza @GiulioAprin @FidelEverywhere @LordTruffington @vandaloruins @stebarciocco @foja_eth @WaltSidney_eth… - sofiaessee : Stasera questo bubino festeggia i suoi 2 anni ???? Sarò assente giustificata e recupererò tutto in tarda serata - mino11986366 : RT @80AirasoR80: Domani si festeggia a Napoli il Santo patrono,per l'occasione stasera vi abbiamo offerto 2 'Cappiell e San Gennaro ???? #Mil… -

La Sicilia

Invitati anche la regina Margrethe di Danimarca con l'erede al trono Frederick e la moglie principessa Mary : Margrethe che quest'annoi 50 anni di regno, il suo Giubileo d'oro, è sempre ...... mentre la data scelta per le nozze è quella del compleanno di lei, che oggi(anche) i ... Abbiamo fatto una festa a Borgo Machetto a Desenzano, mentre(ieri per chi legge, ndr) ... Carmen Consoli festeggia il compleanno stasera in concerto a Taormina Un documentario per il compleanno di Sophia Loren, che oggi compie 88 anni. Stasera in tv su Rai 1 c'è Sophia!. Ecco perché è da non perdere.«Che fanno stasera in tv C’è Cattelan su Rai2. Meno male almeno non ci annoiamo». È questa la frase che il direttore dell’Intrattenimento serale della ...