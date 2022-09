'Stasera c'è Cattelan', questa sera alle 23 su Rai 2: anticipazioni e ospiti della puntata (Di martedì 20 settembre 2022) 'Stasera c'è Cattelan", questa sera alle 23 su Rai 2, il nuovo show condotto da Alessandro Cattelan. A partire dal 20 settembre, il conduttore tornerà al late night tra interviste, grandi ospiti, ... Leggi su globalist (Di martedì 20 settembre 2022) 'c'è",23 su Rai 2, il nuovo show condotto da Alessandro. A partire dal 20 settembre, il conduttore tornerà al late night tra interviste, grandi, ...

alecattelan : Ci vediamo domani sera - martedì 20 settembre - su @RaiDue dalle 23:00 con Stasera c’è Cattelan! Insieme a me la… - latarma : RT @atleticaitalia: ?? ?? ?????? ??’??`… ????????????! Il pesista azzurro per il… ???????????? del nuovo show di Alessandro Cattelan @alecattelan da stasera… - ciccia61 : RT @alecattelan: Ci vediamo domani sera - martedì 20 settembre - su @RaiDue dalle 23:00 con Stasera c’è Cattelan! Insieme a me la #BoboTv c… - Alessan67416970 : RT @atleticaitalia: ?? ?? ?????? ??’??`… ????????????! Il pesista azzurro per il… ???????????? del nuovo show di Alessandro Cattelan @alecattelan da stasera… - SLN_Magazine : Cattelan accende la seconda serata della nuova Rai2, da domani ‘Stasera c’è Cattelan’. Leggi l'articolo cliccando q… -